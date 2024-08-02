熱門概念股》伺服器冷卻系統

大摩表示，輝達AI伺服器GPU需求推動下，將為水冷散熱創造龐大的市場。（法新社資料照）

伺服器冷卻系統是什麼？

摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）報告表示，到2027年，輝達（NVIDIA）為資料中心提供的機架式伺服器GPU（圖型處理器）所需的液體冷卻系統，將創造價值高達48億美元（約新台幣1578.2億元）的市場。

AI熱潮延燒，晶片功耗提升下，使得散熱解決複雜程度跟著上升，輝達執行長黃仁勳在今年稍早就預告，下一代伺服器將採用水冷散熱，激勵相關族群。大摩報告表示，水冷系統是資料中心「電力短缺壓力」的解決方案。

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大摩指出，以輝達GB200伺服器來看，水冷系統的總成本為每機架8萬2460美元（約新台幣271萬元），比H100 GPU機架的氣冷系統高出15到20倍。不過，透過強化散熱設計能力，這類的水冷系統可以節省10-15％的資本支出。

隨著輝達GB200伺服器將在Q3問世，以及伺服器水冷散熱系統佔比逐步擴大，也讓多家散熱大廠重新獲得市場關注，由於水冷設備造價更高，因此能奪下輝達大單的散熱業者，有望吃下大補丸。

相關個股

1.奇鋐（3017）股價594元 週漲幅-3.1％

AI伺服器對散熱的需求大增，奇鋐從氣冷到水冷皆能提供完整的解決方案，因此被視為是AI供應鏈最大受惠者。GB200伺服器今年下半年將開始出貨，帶領AI伺服器進入水冷時期，奇鋐提供水冷解決方案，相關產品的佔比預計將從去年的2％，提升至5-10％，助攻今年賺逾兩個股本。

大摩也點名看好奇鋐，並稱奇鋐處「有利地位」，可以為AI伺服器提供各種氣冷、水冷產品。大摩指出，奇鋐已被選為輝達GB200水冷板主要合作夥伴，預計今年Q3可以進行首批出貨，並在2025年供應佔比提升至30％。

奇鋐6月營收達60.12億元，創下新高，月增13.79％、18.65％，上半年累計營收317.92億元，年增19.05％，全年營收有望再創新高。基於樂觀的前景，大摩將奇鋐的目標價從520元大幅調升至830元，漲幅高達60％。

2.雙鴻（3324）股價602元 週漲幅-14.97％

雙鴻同樣受惠於AI伺服器水冷系統，以及新客戶對一般伺服器的氣冷散熱訂單，上半年AI伺服器營收佔了雙鴻伺服器業務的5成以上，第2季因主要客戶美超微生產的水冷散熱伺服器機櫃數量提高，帶動雙鴻水冷散熱產品的出貨量。

因應龐大的水冷商機，雙鴻已在泰國新建水冷板產線，預計Q3之前可以完成，並在年底前做好量產準備，開始貢獻營收。隨著水冷新產能陸續開出，法人估雙鴻下半年水冷的營收占比應會逐季攀升，有望對毛利率和獲利表現有明顯的挹注。

雙鴻6月營收16.92億元，年成長暴增99.06％，遠超2021年12月寫下的歷史次高15.06億元，同時帶動Q2營收來到42.83億元，年增64.98％；上半年累計營收74.32億元，年增26.48％，寫下歷年同期新高。

3.台達電（2308）股價390元 週漲幅0.52％

台達電1日舉行法說會，董事長鄭平在會中表示，水冷板、液冷散熱核心設備CDU（流量控制單元）及風扇都在輝達合格供應施名單裡面，並稱，今年Q3第1台水冷產品就會開始交貨，預計明年會放量。

台達電Q2合併營收1034.44億元，季增13.3％、年增2.88％，合併毛利率34.13％，創單季新高；上半年累計營收1947.42億元，年增0.69％，合併毛利率31.97％，稅後盈餘157.12億元，年增4.35％，每股盈餘6.05元。

大摩表示，台達電是首選，預估該公司水冷解決方案將在2025年為AI散熱收入額外增加2.8億美元（約新台幣92億元）。報告中指出，大摩看好台達電為資料中心提供電源和散熱產品的解決方案，大摩認為台達電為超大規模企業和資料中心營運商提供了最有效的設計。大摩將台達電目標價從400元上調至488元。

4.技嘉（2376）股價262.5元 週漲幅-3.14％

技嘉是台灣最早佈局AI伺服器的品牌，技嘉也因浸沒式水冷產品而備受好評，讓輝達執行長黃仁勳大讚「技嘉第一」，並稱技嘉的單相浸沒式液冷產品「就是未來」。

技嘉積極佈局水冷解決方案，包括直接水冷、浸沒式水冷解決方案都有涉略，浸沒式水冷解方更獲台積電（2330）採用，為後續成長動能添翼。

技嘉6月營收230億元，月增2％、年增138％；Q2營收740億元，季增34％、年增183％；上半年累計營收1290.85億元，年增137％。展望未來，外資預估技嘉將進一步成長，延續2023年Q3以來的強勁漲勢，AI伺服器出貨拉高為業績成長動能，預計伺服器業績佔比持續大增。

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