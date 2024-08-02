名師解盤》蔡明翰：風暴未結束前 建議保守觀望

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰

美國科技類股財報陸續出爐，近期市場氛圍相對保守，反應利空不反應利多，近期美國經濟數據，包含美國製造業指數或就業指數，都顯現經濟面呈現比較疲弱格局，所以導致近期FED言論呈現比較鴿派狀況，但對整體股市激勵效果，仍相對有限，市場認為，經濟持續轉弱的情況下，FED降息會由原本的預防性，轉為拯救經濟面的降息，對股市並不會呈現比較正向因子，導致美股持續震盪走低，帶動今天亞股全面性重挫。

另外中東政局持續升溫，伊朗誓言對以色列開戰，地緣政治風險持續提高，也是亞股今天恐慌氣氛很重要的原因，整體架構來講，美股科技股反應利空不反應利多，市場氛圍保守，今年以來到7月11日台股歷史高檔，這段過程加權指數上漲36%，剛好和費半一樣，也是在7月11日高點後震盪走跌，但這段時間修正，費半指數修正率先跌破半年線，台股在季線震盪整理，對比來說，位階偏高，導致今天台股補跌，終場加權指數下跌1004點，創歷史新高跌點，短時間來說，恐慌氣氛明顯增溫，但今天下跌，成交量能倒是沒有大幅擴增，顯示最重要的角度，是美股科技股何時能夠有效止跌回穩，目前市場科技類股並沒有明顯亮點，加上市場擔心美國經濟面持續轉弱，尤其是剛剛公布的初領失業救濟金人數，又來到今年新高，短時間就業數據偏弱，可能還是會讓市場悲觀情緒持續延續。

請繼續往下閱讀...

對投資人來講，短線上操作面應該還是保守觀望態度，必須等到後續，反應利空不反應利多明顯反轉，簡單來說，就是科技類股財報可以看到強勢，帶動股價走強，目前角度來看並沒有，投資人應該還是持續場外觀望，要就是等待技術面，連3天不再破底，再逢低承接，風暴還沒結束之前，建議投資人保持觀望態勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法