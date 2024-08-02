竹東封測廠女員工遭男同事「一拳KO」倒地 扯到AI內行人笑翻

網路傳出位於竹東的1家封測廠，31日下午有男員工在廠區內出貨區，揮拳打女員工，女員被打到倒地並當場昏厥，過程都被監視器拍下來。（翻拍自Dcard）

〔記者洪友芳／新竹報導〕網路傳出位於竹東的1家封測廠，31日下午有男員工在廠區內出貨區，揮拳打女員工，女員被打到倒地並當場昏厥，過程都被監視器拍下來。但有內部員工爆料，女員工長期言語霸凌男員工，才導致男員工突然情緒失控暴走。有趣的是，在此不幸事情，員工在網路發文也扯到AI與尚未有生意量的扇形面板封裝，笑翻業界內行人。

業界推測該封測廠是矽字輩的公司，但封測廠總經理未接手機，發言人也未接電話，總機回應「要採訪發言人要先寫郵件」，公司似乎不願對外說明此事。

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有趣的是，在此不幸事情，也扯到AI與尚未有生意量的扇形面板封裝，笑翻業界內行人。封測廠員工發文爆料指出，因AI及扇形面板封裝技術帶動需求、產能大增，加上夏天天氣熱，使得封測廠員工容易情緒不穩，呼籲公司高層應重視、敦促職場暴力問題，重視員工身心平衡。

網路傳出7月31日下午封測廠廠區發生肢體暴力，一名男員工疑似不滿女員工言語攻擊，突然失控揮拳打女員工，女員工當時正移動貨物，來不及閃躲與防備，當場被擊中頭部並倒地，倒地時頓時失去意識，嚇壞其他員工，立刻衝上前關心。有員工將監視器外流傳上網，並呼籲公司重視。

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