小資族再抄底！台積電零股交易逾1158萬股史上第2 爆增8.5倍

勇敢小資族又抄底！台積電零股交易衝逾1158萬股史上第2大，爆增8.5倍（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕費半指數週四（1日）爆跌逾7%，亞股週五（2日）全面臉綠，台積電（2330）更是直接引爆殺機，股價開低摜殺，終場大跌57元，創史上第2大，在台積電股價逼近900元大關，小資族再次下場抄底，今盤中零股交易衝逾1158萬張，不僅創史上第2大，日成交量更爆增8.5倍。

台股今在台積電開盤跌42元，以918元開出，隨著法人瘋狂殺出下，股價開低走低，最後1盤更暴出5949張大量，股價直接摜殺到今低903元，終場大跌57元，創史上第2大，股價面臨900元保衛戰，受到台積電爆跌衝擊，大盤指數也爆跌，終場大跌1004點，收21638點，不僅失守季線，再度面臨21600點保衛戰。

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不過，台積電今爆跌，並未影響到小資族，小資族反而趁股價大跌之際，進場撿便宜，今盤中零股成交量高達1158萬2367張，創下史上第2大，日成交量更是爆增了8.5倍。

而台積電今零股交易僅次於今年7月19日，當日成交量為1236萬4923張，史上第1大量當天是台積電收盤股價首日失守千元俱樂部，終場收970元，跌35元。

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