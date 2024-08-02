過度依賴特斯拉自駕系統 肇事駕駛「開車殺人罪」被捕

美國警方稱，在美國西雅圖發生的一起死亡車禍，是因特斯拉駕駛開啟「全自動駕駛」模式，並在看手機所造成事故。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車龍頭特斯拉（Tesla）的自動輔助駕駛系統（Autopilot mode）近年來爭議不斷，日前在美國西雅圖發生一起死亡車禍，與台灣不同的是，該名特斯拉Model S駕駛被逮捕的罪名是「開車殺人罪」。

《路透》報導，美國警方聲明稱，該名特斯拉駕駛使用了「全自動輔助駕駛」模式開車，而該名駕駛當時正在「滑手機」。

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Guidehouse Insights分析師阿布薩米德（Sam Abuelsamid）表示，特斯拉的相機系統「可能會出現很多問題」，包括不準確地測量物體的距離。

特斯拉表示，完全自動駕駛軟體需要駕駛員「主動」監督，並不能使車輛實現自動駕駛。今年，馬斯克擱置了特斯拉全新的平價車，加大了對自動駕駛汽車的押注。

多年來馬斯克一直致力於實現特斯拉自動駕駛的能力，但因「全自動輔助駕駛」事故頻傳，該技術也受到越來越多的監管和法律審查。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）接獲十多起特斯拉汽車撞上靜止緊急車輛的事故後，於2021年8月開始對「全自動輔助駕駛」進行調查，並審查了數百起涉及「全自動輔助駕駛」的事故。

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