台灣要抓住長壽新經濟！總統、經長宣示搶10兆元商機

總統賴清德。（實習記者蔡宛凌攝）

〔記者林菁樺、實習記者蔡宛凌／台北報導〕台灣明年將進入超高齡社會，經濟部長郭智輝表示，高齡化社會替先進國家帶來挑戰，但也帶來商機，經濟部倡議大健康產業，並推動「境內關外」，吸納鄰國約4億人口來台，長壽新經濟可望創造10兆元新台幣。

第一屆高齡健康產業博覽會今（2日）上午開幕，總統賴清德、經濟部長郭智輝、生策會顧問沈榮津、國科會主委吳誠文等人出席。

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郭智輝致詞表示，超高齡社會是新里程碑，但也帶來新挑戰，人民長壽是經濟部的目標，而除了長壽之外，也要維持健康，他說，台灣可以善用AI、ICT等科技，發展飲食管理、運動等產業。

他上任後提出「境內關外」，就是希望把鄰國的4億人口吸引到台灣觀光、醫療美容等，企業能夠賺錢，並替員工加薪，形成正向循環生態體系，他也看好「長壽新經濟」商機不僅3.6兆元，可以創造超過10兆元。

總統賴清德致詞也說，台灣人拜拜只求平安，不求長壽，而這個潛規則是因為平安健康自然長壽，健康是人民普遍需求；他表示，台灣人平均壽命超過80歲，但不健康年數卻超過8年，平均有10%時間處於不健康狀態，因此要推動健康產業蓬勃發展，國人健康、國家更強，世界自然會擁抱台灣。

賴清德還以今年COMPUTEX台北國際電腦展為例，台灣的科技發展強盛，讓科技巨擘都來台，今天立下願景，期望有朝一日生物醫療、生技界大咖也都能到台灣。

賴清德也再次宣示，政府在健康促進方面，將成立體育發展運動產業部，行政院明年預算就會逐步落實，目前已核定癌症新藥百億元基金，另外也有改善醫療人員工作環境的相關預算。

賴總統也針對健康產業拋出三方向，產業政府共同合作、導入AI科技應用、抓住新商機。他說明，過去產業走在前面，但現在政府不能落後，要共同合作，科技與壽命有關，政府會強力投資AI所需，建設超級電腦、運算中心並培育人才，讓AI科技能在各領域創新應用，他還呼應郭智輝10兆元商機，台灣長壽新經濟是新時代，要能抓住機會。

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