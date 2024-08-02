輝達恐取消B100大規模量產？外資 : 3家台廠將受益

市場傳出，輝達可能會取消本在今年第四季大規模量產的B100，將轉而專注於生產GB200。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場傳出，輝達（NVIDIA）將專注於CoWoS-L技術，可能會取消原定於今年第4季將大規模生產的B100 GPU，滿足GB200需求。中信里昂出具報告指出，將有3家台廠受益，包括台光電 奇鋐和京元電。

報告指出，為滿足B100的需求，輝達也將基於CoWoS-S的B200A作為替代方案。另外再增加另一個針對推理和小型企業客戶的GB200A Ultra NVL64的低端產品，以加強產品組合。

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中信里昂表示，根據供應鏈端消息，伺服器供應鏈已經在7月底開始接收輝達GB200 Bianca並開始初步生產。預計2025年GB200供應不會受到影響，對明年GB200機架預測數仍是6萬至7萬架。

由於輝達取消B100的規模量產，市場對Hopper GPU（H100/H200）的需求可能會在今年或者延伸至明年上半年均保持高水平。而輝達也正在增加B200A（B10​​2）的生產，該產品採用CoWoS-S技術，作為B100的替代方案。

報告中也對CoWoS進行預測更新，從每月5.3萬顆擴大到5.5萬5.7萬顆，也由於AI和HPC高效能運算相關應用的強大需求，預計市場仍持續供不應求。

中信里昂指出，因南韓斗山（Doosan）拿走了台光電在B100和B200的一部份佔比。因此，取消B100的量產轉而生產B102 （又稱B200A）將有利台光電。至於奇鋐則受惠於GB200 NVL36和NVL72對液冷的需求，GB200A ultra機架的需求也會對奇鋐的盈餘有所貢獻。

至於京元電，將會獨家為輝達的AI產品提供測試服務。因此，CoWoS產能提升以及輝達在AI伺服器內材料佔比提升有利於京元電。

而關於台積電CoWoS-L良率問題，中信里昂表示，根據數據檢查，台積電良率約為99%。

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