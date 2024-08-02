切割燙手山芋！LGD與華星光電獨家談判 出售廣州LCD廠

LGD與華星光電獨家談判，出售廣州LCD廠（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕切割LCD燙手山芋，轉向利潤更高的OLED。韓國面板大廠LG 顯示（LG Display，LGD）不堪 LCD 面板業務巨虧，決定出售廣州LCD廠，並宣佈已與中國最大電視製造商TCL子公司華星光電展開獨家談判。

LG Display，自2022年底，停止了韓國京畿道坡州工廠生產大型電視液晶面板，進一步顯示其戰略重心轉向OLED技術，隨著技術轉向高獲利策略，公司的營運也出現轉機，第2季度，由於OLED銷售強勁，LG Display 的赤字較去年同期大幅減少，從8815億韓元（約新台幣211.56億元）減少至937億韓元（約22.49億元），公司預計下半年將轉虧為盈。

請繼續往下閱讀...

韓媒報導，LG顯示8月1日正式宣佈，雙方將進行廣州 LCD出售進行協商，討論LG顯示（中國）有限公司70%股權，和LG顯示（廣州）有限公司100%股權出售事宜。

LG顯示並未提到上述出售案的預計交易金額，不過，業界人士研判，由於LG顯示握有值錢的IPS技術專利，廣州廠售價初估將介於1.5兆韓圜至2兆韓圜（約新台幣360億元至480億元）。

報導指出，自2022年下半年以來，LG顯示一直在向中國面板廠招手，詢問是否有興趣收購該公司的廣州LCD面板廠。原因是全球LCD面板市場競爭激烈，加上不敵中國削價競爭，迫使LG顯示拋售廣州LCD產線，將經營重心轉向獲利空間較佳的OLED事業。

華星光電於2021年買下三星顯示（Samsung Display）位在蘇州的8.5代LCD產線與相關專利，一躍成為全球第2大LCD面板製造商，僅次於京東方。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法