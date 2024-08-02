股匯雙殺！新台幣一度貶逾1角，暫收32.844元 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美經濟數據引發投資人疑慮，美股重挫引爆台股殺機，大盤指數一度狂跌逾800點，22000點失守，新台幣兌美元匯率再度貶破32.8元信心關卡，最低下探至32.875元，重貶逾1角，中午暫時收在32.844元、貶值8.2分，台北外匯經紀公司成交量8.46億美元。

聯準會主席鮑爾暗示只要通膨如預期下滑，經濟與就業維持穩定，9月就會降息，一度帶動全球股市大漲，惟美昨日公布幾大經濟數據「難看」，包括7月製造業活動出現8個月來最大萎縮、首次申請失業救濟金人數創下2023年8月以來最大漲幅，投資人擔憂週五將發布的就業報告恐進一步出現疲軟跡象，美股四大指數全數收黑，台積電ADR重摔4.6%。

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台股與美股連動密切，大盤指數下殺逾800點，引爆融資多殺多，而外資瘋狂砍殺持股並匯出，也使新台幣匯價也同步走貶，在主要亞幣中，與韓元同為難兄難弟，日股跌勢雖然大過台股，但日圓兌美元匯率仍撐在149附近，一度還升至148.872，亞幣升貶互見。

分析師認為，儘管Fed鬆口可能在9月降息，但是美國大選不確定性以及中東地緣政治危機仍對美元仍帶來支撐，加上股市修正尚未結束，外資熱錢持續匯出下，台幣緩貶趨勢不變。

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