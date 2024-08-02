裕隆上半年每股賺1.99元 少了防疫險廻轉利益挹注

裕隆（2201）汽車公布上半年稅後淨利20.81億元，較去年同期22.94億元，減少2.13億元，每股盈餘 1.99元，較去年同期 2.35元減少0.36元。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕裕隆（2201）汽車公布上半年稅後淨利20.81億元，較去年同期22.94億元，減少2.13億元，每股盈餘1.99元，較去年同期 2.35元減少0.36元。

裕隆公布上半年合併營收436.48億元，較去年同期385.54億元，增加50.94 億元，主要來自進口車銷售台數較去年同期增加及n7電動車車型開賣，帶動整體營收成長。

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上半年合併營業淨利41.17億元，較去年同期46.61億元，減少5.44億元，主要係因裕融企業本期增加提列預期信用減損損失，以及受升息影響舊有貸款合約成本提高

稅後淨利20.81億元，較去年同期22.94億元，減少2.13億元，每股盈餘1.99元，較去年同期減少 0.36元。

除營業淨利減少外，業外收益減少主要受去年同期有認列新安東京迴轉利益墊高比較基期影響所致。

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