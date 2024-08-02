00679B公告第3季預估配息0.345元 8/16日除息

00679B公告第三季預估配息0.345元，8/16日除息。（擷取自元大投信官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕元大美債20年（00679B）今（2）日公告今年第3季每受益權單位預估配息為0.345元，將在8月14日公告確定配息金額，8月16日除息，想參與配息的投資人，最晚在8月15日前買進並持有，配息發放日則在9月12日。

元大投信指出，伴隨美國通膨增速降溫下、就業狀況趨於平衡，現階段美債殖利率呈現震盪回落走勢，且在聯準會多位官員皆頻頻釋出考慮啟動降息時間點言論，據FedWatch至7月29日資料，市場預期9月、11月、12月FOMC將分別降息一碼，鴿派氛圍持續推動資金大舉流入債市，支持價格表現。

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受到美國降息腳步越來越近，00679B今年以來至7月底，累積淨申購逾925億元，已接近2023全年約1080億淨申購水準；據集保結算所統計，投資人數也從23.9萬成長至34.5萬，其中持有市值千萬以上大戶更從366人成長至821人。

至於價格表現方面，隨債市築底走揚，00679B於今年第1季、第2季分別以7、15個交易日填息，在現階段利率風險有限下，具有避險收益性質。

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