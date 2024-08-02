美股暴跌、AI股剉咧等？專家爆大崩盤才剛開始

花旗策略師Drew Pettit撰文示警，人工智慧（AI）股票拋售潮才剛開始。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週四（1日）重挫，道瓊工業指數下跌494.82點、1.21%，那斯達克及標普500指數分別下跌2.3%、1.37%，費城半導體指數狂瀉7.14%，AI股指標輝達暴跌6.67％，另外台積電ADR重挫4.6%，收在158.18美元。花旗策略師Drew Pettit撰文示警，人工智慧（AI）股票拋售潮才剛開始。

Drew Pettit曾在今年7月初對AI類股的回落發出警告，他表示，當股票價格變動非常快速時，對投資者而言是一種簡單的警告信號。

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Drew Pettit說，大多數投資人似乎不知道情況是怎樣，近期科技股的高點感覺像是因為擔心錯過收益，而購入這些股票。「我的感覺是，當談到人工智慧時，大多數投資者不知道這些公司在做什麼。」他指出，科技股近期的糕點，感覺更向是遙遠的記憶，對投資人來說是個教訓。

由於擔心人工智慧公司估值過高，以及Alphabet、微軟等公司的獲利好壞參半，那斯達克指數自7月中旬以來已下跌約6.5%，而在這此期間，輝達、AMD等AI寵兒的股價分別下跌15%、17%。

科技領域的連鎖反應，可能會在未來幾個月或者幾季度給更廣泛的投資者帶來麻煩，而押注人工智慧和科技可能同樣令人不安。Drew Pettit表示，無論是賣方或者買方，對大多數人來說，這些AI公司將在未來5年內做什麼仍然是個謎。

Pettit說，這些AI公司目前還沒有陷入泡沫，但他警告，在未來幾年公司需要開啟財測上升的（beat-and-raise）循環。

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