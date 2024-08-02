台積電、輝達大嗑AI甜頭要小心？晶片戰爭作者揭「1關鍵」恐陷困境

《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）認為，輝達、台積電等晶片巨頭，在人工智慧（AI）的發展中受益匪淺。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《晶片戰爭》作者、美國塔夫茲大學（Tufts University）教授米勒（Chris Miller）近期表示，輝達、台積電等晶片巨頭，在人工智慧（AI）的發展中受益匪淺，但他也示警，指出半導體行業一直是週期性的產業，AI基礎設施支出的增長現在是晶片行業的主要成長動力，若市場對於AI的熱情和投資放緩，晶片行業的成長也會放緩。

米勒對美國媒體《商業內幕》（Business Insider）做了上述表示。報導更提到，投資人得留意「半導體超級週期」，這代表該產業存在著可持續的增長和需求增加時期，這可能持續數年，不過這種美好的成長期，不可能永遠持續下去。

請繼續往下閱讀...

因半導體產業的資本密集性質，使供應和需求很難一致，想要滿足需求突然成長的公司，必須得大量投資才能提高產量，雖然這肯定會提高供應水準，可是若之後需求減少的話，就可能造成供應過剩。

這代表著，若投資人錯誤地掌握了半導體超級週期的時間點，那麼可能會陷入投資困境。

晶片產業目前受到AI相關投資資金激增的提振，這為輝達帶來豐厚的回報。然而，該產業的一些領域需求已出現放緩，像是消費性電子晶片等，台積電今年4月就示警，由於智慧型手機和個人電腦（PC）市場依然疲軟，將下調晶片市場預期。

不過也有觀點認為，現在還沒到達AI驅動的超級週期巔峰。私人銀行VP Bank Asia投資長魯普夫（Thomas Rupf）稱，數位化、AI和可再生能源的使用，導致對電力需求不斷增長，這增加對金屬原物料的需求，認為工業金屬和礦業等領域，還存在投資機會，這2個領域都受到AI需求的推動。

EY-Parthenon 策略和交易團隊負責人阿南托（Josie Ananto）稱，晶片越來越普及，意味著其需求將更加持久，認為半導體產業的成長並非炒作，她提到了汽車領域的電動車，以及生科製藥領域的產品創新，還有消費品和零售領域的消費者偏好推薦、個人化等。

米勒也提到了市場越來越激烈的競爭，將使輝達等企業處境變得更加困難。因為輝達和台積電不同，輝達設計晶片但不製造晶片，這代表輝達面臨多重威脅，包含Meta 和 Google 等大型科技公司，以及Groq 等新創公司。報導稱，亞馬遜、Meta和Google都在設計自己的AI晶片。

米勒強調，這不代表所有公司都在競相分享「同一塊蛋糕」，只是現在的蛋糕很大，但不知道何時會變小，關鍵問題在於：大型科技公司在建設AI基礎設施時，會繼續花費多少資金？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法