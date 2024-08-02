日銀總裁轉鷹 暗示日本將進一步升息

日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本央行（BOJ，日銀）在本週政策會議宣佈升息，原先被視為鴿派的日銀總裁植田和男（Kazuo Ueda）在會後放鷹，暗示即使在經濟疲軟的情況下，日銀仍將進一步升息。

《路透》報導，日銀週三（7月31日）決定將短期利率從0-0.1％上調至0.25％左右，會後記者會上，植田表示，政策利率要達到既不會使經濟降溫，也不會導致經濟過熱的中性水準「還有相當長的距離」。

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植田提到，自從2008年以來，日本從未見過0.5％以上的利率，但強調這不會對利率進一步走高構成阻礙。植田並未透露央行對中性利率的預期，但3名知情人士透露，日銀內部觀點是中性利率水準應落在1-1.5％左右，這顯示日銀計劃至少再升息2碼（0.5個百分點）至0.75％。

知情人士和分析師表示，植田最新的鷹派發言，以及日本仍處於較低水位的實際利率代表著，即使面臨經濟衝擊，日銀仍著眼將利率至少上調至0.75％左右。SMBC日興證券（ SMBC Nikko Securities）首席市場經濟學家丸山義正（Yoshimasa Maruyama）指出，植田的言論表明，即使經濟動力有些疲軟，日銀也將進一步升息，除非經濟持續擴張的預期「脫軌」。

日銀在今年3月結束負利率和大規模刺激措施，當時官員希望避免政策前景過於鷹派的機向撼動市場。知情人士指出，隨著市場已經消化3月行動的影響，日銀現在正轉向全面升息週期的前景釋出更明確的訊號。

日銀週三在季度展望報告中表示，只要經濟和通膨符合預測，將繼續提高政策利率，凸顯日銀的鷹派立場。儘管近期消費跡象疲軟，日銀仍決定在本週升息，這使得許多經濟學家預測日銀接下來可能兵不動，以評估更多的數據。

摩根大通（JPMorgan）目前預估日銀將在12月升息至0.5％，隨後在2025年底前再升息2次，將利率上調至1％；日銀前董事會成員、野村綜合研究所（Nomura Research Institute）經濟學家木內登英（Takahide Kiuchi）認為，日銀的目標是在明年初之前，2度升息，將利率提高至接近1％。

日銀前官員、樂天證券經濟研究所（Rakuten Securities Economic）首席經濟學家愛宕伸康（Nobuyasu Atago）則表示，植田在這次會議升息，因為他認為通膨有望達到日銀的目標，從聲明的措辭來看，當日銀在10月發佈下1份展望報告時，人們可能需要注意再次升息的可能性。

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