AI市場風起雲湧！英特爾裁員15％ 輝達面臨美司法部反壟斷調查

一位遊客在日本東京的Rakuten Optimism活動中走過人工智慧展示區域。示意圖。（彭博社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕晶片製造商英特爾（Intel）宣布將裁員15%（約15,000 人），並從第四季度開始暫停派息，以停止虧損和應對市場競爭。與此同時，輝達（Nvidia）正面臨來自美國司法部（DOJ）的調查。

綜合外媒報導，英特爾公司執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，裁員決定是為了使成本結構與新的運營模式保持一致。他指出，公司收入成長未如預期，且未充分掌握人工智慧等趨勢。公司計劃在2024年底前完成大部分裁員工作。

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季辛格指出，在這樣的背景下，儘管短期內對於人工智慧領域的投資備感壓力，但從長期來看，這將有助於公司提高競爭力。英特爾除了調整內部資源和裁員外，也專注於提升其人工智慧處理器的開發和增強半導體代工能力，目標是奪回被台積電等競爭對手搶占的市場份額。

另據《路透》 指出，對於輝達調查的重點包括其否向雲端服務供應商施壓，要求他們購買多種自家公司產品。

美國民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）也已向DOJ施壓，要求對輝達展開調查，關注其市場壟斷問題，其中包括對輝達軟硬體綁在一起做為單一商品銷售的批評。

輝達發言人表示，公司的競爭力是基於數十年的投資和創新，會嚴格遵守所有法律，並確保其產品在所有服務環境中皆可用，讓客戶可以自由選擇最佳方案。

輝達目前在AI晶片市場上擁有約80%的市場占比，而DOJ尚未對此事做出回應。

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