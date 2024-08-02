母女之戰終篇？經濟部核准聯亞生技法人董事變更 胡世一取代王長怡

經濟部通過變更聯亞生技法人董事，胡世一等三人取代王長怡等人。圖為聯亞生技創辦人王長怡。（圖:聯亞提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕聯亞生技今日宣布，經濟部商業署已於2024年7月31日核准聯亞生技法人董事（UBI TW Holdings LLC）變更登記，同意2022年6月7日改派的董事林淑菁、胡世一及周大任取代王長怡、王文正、彭文君，並已完成工商變更登記，而由王長怡申請變更的印鑑也同時被撤銷。

聯亞生技發出的新聞稿特別強調，「我們理解，在這種複雜情況下需要釐清的事實很多，特此感謝經濟部經過廣泛而盡職的審議，最終得出了正確的結論，認可了UBI TW Holdings LLC的權利。」

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聯亞生技表示，法人股東UBI TW Holdings LLC已於2023年9月13日依公司法第173條之1規定召集聯亞生技股東臨時會，並依公司法第208條第1項及203條第3項之規定於分別於2023年9月13及14日召開董事會，選出新任董監事及董事長，未來將由新董事會創造公司更好的價值。

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