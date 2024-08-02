中國銷量下滑 蘋果將重望寄於AI升級

蘋果第3季iPhone銷量優於預期，隨著AI功能將推出，Q4有望進一步成長。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕科技大廠蘋果（Apple）週四（1日）表示，儘管中國業務表現令人失望，但第3季iPhone整體銷量優於預期，預計隨著公司推動AI（人工智慧）系統吸引客戶，Q4將進一步成長。

《路透》報導，蘋果預計將在今年秋季推動iPhone史上最大規模的軟體升級，預計將包含AI功能，跟上競爭對手三星（Samsung）的步伐。蘋果表示，Q4營收成長的趨勢預計跟4到6月單季4.9％漲幅差不多，優於分析師的預期。iPhone在Q3的銷量也有所改善，僅下降0.9％，優於分析師預期的2.2％降幅。

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數據顯示，蘋果單季每股盈餘1.4美元，優於預期。包含App Store、Apple Music在內的服務業務銷售成長14.1％；Mac銷售成長2.5％；蘋果在5月推出了新款專注於AI的iPad Pro以及更大的iPad Air，帶動iPad系列產品銷售成長71.6％；穿戴式裝置銷售額則降2.3％。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）表示，iPhone的業績表現比3個月前還要好，iPhone 15系列從一開始就表現良好，現在依然如此，以這個會計年度來看，已經過去了4分之3，他的表現比上一代iPhone 14更好。

儘管如此，蘋果的第3大市場中國仍是一大拖累因素，當地銷售額降了6.5％。Visible Alpha數據顯示，雖然跌幅相較於上季的8.1％有所改善，但仍遠遠超過預期的2.4％跌幅。梅斯特里則稱，排除匯率影響，中國銷售額下降不到3％，並補充，基於中國經濟疲軟，目前蘋果在中國的表現已令人滿意。

為了與華為等當地品牌更便宜的智慧手機競爭，蘋果開始對中國市場銷售的iPhone進行打折，今年5月，部份型號折扣高達2300人民幣（317美元，約新台幣10474元）。

分析師預計，iPhone 16系列將迎來強勁的升息週期，這一系列預估將在9月推出。蘋果在6月的開發者大會上推出最新的AI服務Apple Intelligence，要運行這項系統，將需要iPhone 15 Pro以上的機款，這可能會促使消費者升級手中裝置。

Emarketer分析師博恩（Jacob Bourne）表示，蘋果未來成功與否將取決於2項因素，保持AI研發相對低的成本，並確保新的AI功能能推動那些對價格敏感的消費者去升級他們的設備。

蘋果從去年開始增加研發支出，執行長庫克（Tim Cook）表示，過去5年在研發上的支出超過1000億美元（約新台幣3.28兆元）。梅斯特里則提到，儘管建立、運行AI應用程式的成本有時候會很高，但蘋果仍保持著非常好的毛利率。

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