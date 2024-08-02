4種金錢觀 只有1種可變富有

專家表示，4種金錢觀，只有金錢警惕是真正可以幫助你，變得更富有。（示意圖，彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕了解金錢觀念如何影響您的支出，和儲蓄行為，可能是開啟財務健康的關鍵。美專家表示，美國人對金錢擁有迴避金錢、拜金主義、金錢地位與金錢警惕4種核心觀念，但只有金錢警惕是真正可以幫助你，變得更富有。

CNBC報導，美國1位金融心理學家克朗茨（Brad Klontz）表示，金錢核心信念是對金錢的態度，它會潛意識地影響我們做出財務決策的方式。

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他指出，美國人傾向於擁有4種主要金錢信念：

1.迴避金錢

當人們以負面的眼光看待金錢時，例如認為富有會讓你貪婪。這種迴避金錢的人可能會猶豫是否要求加薪，即使他們應得的，因為他們害怕顯得貪婪或物質主義。

2.拜金主義

即人們認為金錢確實可以買到幸福，因此不斷購買東西，希望它能改善他們的福祉。克朗茨說，許多美國人透過過度消費來證明這種信念，導致超支和信用卡債務。

3.金錢地位

即人們炫耀自己的財富，並根據他人看起來的富有程度來評價他人。與拜金主義類似，追求金錢地位的目的是“與人攀比”，並把你的錢花在與同齡人相同或更好的事情上。

4.金錢警惕

即人們對支出持謹慎態度，勤於儲蓄和投資，時時牢記未來的不確定性。克朗茨說，這種信念與財務健康有關，因為「健康劑量」的財務焦慮，可以幫助你保持在實現財務目標的軌道上。你必須有1個未來的方向，否則你永遠不會像今天那樣為實現目標做出犧牲。

她表示，確定您傾向於屬於哪1類是可幫助您解決財務問題，但要完全擺脫個人的金錢觀可能很困難。

克朗茨說，金錢觀念如此難以動搖的部分原因，是它們通常來自你的生活經驗和情感。例如，對金錢的警覺可能源自於金錢稀缺的成長環境。

如果你的情況發生了變化，並且你的財務狀況良好，但你仍然因為擔心破產而避免花錢，那麼可能是時候重新制定計劃了。

當環境改變，而我們的金錢信念沒有改變時，它就會變得功能失調，她說，不要告訴自己“我不能花任何錢，因為我害怕沒有錢”，而是嘗試提醒自己，是的，裁員或其他緊急情況可能會造成高昂的代價。但是，如果您遇到意外費用，預防措施（例如繳納應急基金）可以幫助您避免財務災難。

另外，許多成年人從小就堅持財務態度的另一個原因是，他們的金錢信念從未受到挑戰。

克朗茨說，雖然你對人際關係或政治的信念可能會隨著你與周圍人的互動和觀察而變化，但「圍繞金錢確實很難做到這一點，因為沒有人真正談論金錢，」他說。

與你的同事談論金錢是1種很好的方式，可以檢視並確定你的哪些行為和信念是典型的，哪些可能會走向極端。

例如，與你的朋友談論他們的薪水，可以幫助挑戰你迴避金錢的信念，你可能不會認為你的朋友比你賺更多的錢就貪婪，此外，還有其他好處，如得知您的朋友的薪水更高時，可能會幫助您判斷自己的薪水是否公平，或渴望獲得更高的薪水。

你無法控制你自然陷入的金錢腳本，但知道何時需要重新制定，可以幫助您遏制不良的財務習慣並更明智地理財。

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