焦點股》台積電下探至918元 市值日蒸發逾1兆元

台積電下探至918元，市值日蒸發逾1兆元（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國經濟數據轉差，引發市場擔心經濟將衰退，投資人出現恐慌拋售導致美股重挫，台積電ADR大跌7.62% ，收158.18美元，衝擊台積電（2330）今股價大跌，以 918元開盤，較昨960元重跌42元，跌幅達4.3%，市值日縮水1.08兆元，縮減為23.8兆元。半導體類股跌幅近4%。

美國因新公布請領失業金的人數超過預期，首次申請人數創2023年8月以來新高，7月製造業活動也連續第4個月萎縮，創下8個月以來最大萎縮幅度，新數據引發大家擔心美國經濟衰退。

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美股1日收盤主要指數皆跌，道瓊指數下跌494.82點；那斯達克指數下跌405.26點；標普500指數下跌75.62點；費城半導體指數下跌373.60點。AI晶片股王輝達股價跌約6.7%，台積電ADR大跌7.62% ，收158.18美元。

台積電第二季財報獲利成績亮眼，第三季財測成長幅符合法人預期，並上修全年營收成長幅與資本支出，先進製程與先進封裝產能吃緊到明後年，法說會後，外資紛調高目標價，最高達1500元，但受美國政經與美股影響，法說會後，股價持續震盪走低。

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