一帶一路核心！巴基斯坦瓜達爾爆發大規模示威活動

巴基斯坦瓜達爾局勢近期高度緊張，當地近幾天發生大規模示威活動。圖為上週日（7月28日）畫面。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕位於巴基斯坦西南部的俾路支省（Baloch）首府瓜達爾（Gwadar）局勢近期高度緊張，當地爆發持續數天的大規模示威活動，甚至引起致命衝突，儘管靜坐示威在週四（1日）暫時落幕，但由於瓜達爾是巴基斯坦在阿拉伯海唯一的深水港，更是中國一帶一路核心項目「中巴經濟走廊」（CPEC）的所在地，因此格外引發外界關注。

綜合外媒報導，這場從上週五（7月26日）開始的抗議活動，是由「俾路支民族團結委員會」（Baloch Yakjehti Committee，BYC）組織的，在過去幾天，他們一直在瓜達爾靜坐示威，要求釋放他們說被安全部隊拘留的運動成員。

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為了防止BYC聚會，俾路支省政府封鎖了一些道路和高速公路，並切斷了網路和電話通訊，導致一些地方發生衝突。不只瓜達爾，憤怒的示威者也聚集在俾路支省的其他城鎮，包含省會奎達（Quetta），以及科奇（Kech ）和默斯東（Mastung）。

巴基斯坦軍方週一（7月29日）稱，參加遊行的示威人士襲擊了安全部隊，導致1名士兵死亡、16名士兵受傷。俾路支運動領導人俾路支（Bebarg Baloch）說，軍隊使用武力驅散抗議集會，造成幾名抗議者受傷，包括婦女和兒童。但俾路支對於軍方所稱的死傷狀況，沒有表達評論。

俾路支省首席部長布格蒂（Sarfraz Bugti） 稱，這次示威是一場陰謀，企圖阻止原定要在下週訪問瓜達爾港的外國投資者代表團。他建議進行談判確保和平，強調「談判大門是敞開的。」

到了週四晚間，BYC活動人士和當地官員談判後，已取消了靜坐抗議。俾路支省的聲明稱，示威者和平散去後，被捕人員將被釋放。

俾路支省擁有豐富的自然資源，為巴基斯坦聯邦政府帶來豐厚收入，俾路支人聲稱，巴基斯坦聯邦政府忽略了俾路支本地社區，並開發當地礦產資源，這種狀況助長了分離主義情緒，當地長期存在分離主義。自1947年巴基斯坦聯邦政府成立以來，俾路支省至少發生了5次叛亂活動。

最近一波叛亂從2000年代初期開始，俾路支要求獲得更多的資源，甚至要求獨立，巴基斯坦對此展開鎮壓，在過去20年間造成數千人喪命。瓜達爾因其經濟地位，成為武裝和分離主義團體的暴力溫床，最近一次衝突發生在今年3月，瓜達爾港務局大樓遭遇武裝份子攻擊，共有8名武裝分子被擊斃。

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