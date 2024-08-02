台灣沒有「搶」！外媒：台灣晶片的領導地位 是美國重要「支柱」

《外交家》（The Diplomat）指出，台灣在晶片領域相當出色，且在這領域的主導地位對美國非常有利。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前總統川普日前聲稱，美國保護台灣多年，但台灣卻奪走了晶片事業，「台灣為我們做了什麼？」並認為台灣應該要付美國防禦費。不過《外交家》（The Diplomat）指出，台灣在晶片領域相當出色，且在這領域的主導地位對美國非常有利，台灣對美國利益的貢獻，遠遠超出了對全球安全的單純經濟考量，台灣晶片產業的成功，不是「搶」別人生意，而是成為確保美國在關鍵技術領域佔據主導地位的「支柱」。

《外交家》指出，台灣在晶片製造領域的主導地位，符合並支持美國的利益，因為台美有互補的優勢：及台灣在製造領域有出色的表現，而美國公司在晶片設計領域處於領先地位，就如同輝達（NVIDIA）、台積電（2330）之間的合作關係，就可以拿來當作例子。

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市場研究機構Jon Peddie Research最新報告顯示，2024年第1季全球獨立顯示卡出貨量為870萬台，較去年同期成長39.2%。其中，輝達市占進一步提升至88%，AMD 降至12%，英特爾市占不足1%。

而隨著輝達次世代「Blackwell」AI 加速器已經在本週開始送樣本，報導指出，在市場對AI技術需求激增的推動下，輝達正在將其對台積電AI晶片的投資增加25%。

因此，《外交家》指出，台灣晶片產業的成功，不是「搶」別人生意。相反的，台灣的製造專業知識，成為確保美國在關鍵技術領域佔據主導地位的「支柱」。

與川普敘事相反，台灣在生產先進晶片方面的領先地位，與其說是掠奪性競爭驅動，不如說是由技術複雜性的增加和規模經濟的需要推動的。正如「美國智庫2049計畫研究所」指出，這些因素已推動半導體產業發展成為1個高度專業化的全球網絡，其形成需要巨大的資本支出和持續的創新。

《外交家》也指出，台美共生的關係，可能就是這種專業話的最佳案例。晶片產業的複雜性和規模使得任何單一實體（無論是公司或國家）都無法控制整個半導體生命週期。

晶片產業本身俱有高度協作性，嵌入國際生態系統中，不同地區和公司為整個半導體生產流程貢獻其獨特的優勢。因此在這種全球專業化模式中，台灣的競爭優勢在於其對半導體製造的掌握，而這個成功故事植根於堅持不懈的奉獻和漸進的進步，而不是突然的飛躍。

曾擔任過台積電研發處處長，現為臺大領導學程兼任教授的楊光磊（Konrad Young）今年7月在韓國首爾舉行的1次會議上，將台灣半導體的成功歸因於幾個因素。

楊光磊說，台積電在20世紀80年代成立恰逢其時，恰逢產業向差異化轉型：整合裝置製造商（IDM）開始從製造自己的晶片轉向專門的代工模式，且台積電開創了純晶圓代工方法，該方法符合台灣的工作文化，並利用了該國當時具有競爭力的勞動力成本。

楊光磊更指出，台灣的半導體主導地位是建立在數十年的生態系統發展基礎上的，這是一個耗時的過程，在其他地方無法輕易複製。

將上述因素結合起來，可以解釋試圖在台灣以外（尤其是美國）建立先進半導體製造能力的公司所面臨的挑戰。例如在2023年初的財報會議上，台積電高層透露，在美國建廠的成本至少是在台灣的4倍，理由是勞動力成本上升、許可流程複雜、監管合規嚴格以及生活費用不斷上漲。

因此文章指出，與其將台灣半導體產業視為競爭，不如將其視為全球網路的重要組成部分，最終有利於美國的技術領先地位和經濟利益。而認為台灣半導體產業獨立於美國利益運作的觀點，忽略了這個關鍵領域的全球投資和利益共享的現實。

文章最後指出，台灣對美國利益的貢獻，遠遠超出了對全球安全的單純經濟考量。在先進半導體領域，台灣是自由民主世界的關鍵，不僅保留且積極推動尖端技術和產能，這種技術領先地位是抵禦非民主政權侵犯關鍵產業的堡壘。在這方面，台灣本身就是美國在新興領域的技術霸主地位以及更廣泛的全球技術自由的重要保障。

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