CNN：咖啡正成為一種奢侈品

全球咖啡豆產量正受到越來越嚴重的氣候變遷衝擊。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球咖啡豆產量正受到越來越嚴重的氣候變遷衝擊，供應出現減少，進一步推升了咖啡價格，國際咖啡組織（ICO）報告的ICO綜合指標價格，是全球咖啡行業的主要參考價格，在7月創下13年來新高，美國媒體《CNN》直言，咖啡正在成為一種奢侈品。

《CNN》報導，康乃爾大學農業與生命科學學院名譽教授霍夫曼（Michael Hoffmann）表示，咖啡對溫度變化的敏感度，遠高於多數其它農作物，而最近的氣候狀況影響了咖啡豆的生產。

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霍夫曼說：「想像一下更惡劣的天氣、不斷上升的氣溫，以及對咖啡種植園工人的直接影響。」、「對於（消費者）來說，咖啡可能只會變得更貴。」

ICO綜合指標價格7月平均來到226.83美分，也就是每磅2.27美元，創13年來新高。

報導指出，阿拉比卡咖啡豆第一大生產國巴西，以及羅布斯塔咖啡豆最大生產國越南，近年都遭遇惡劣天氣衝擊，導致供應出現短缺。

咖啡零售商已經感到壓力。義大利咖啡品牌Lavazza在一份聲明中告訴《CNN》，今年由於各式各樣的原因才會漲價。「欠收、氣候變遷、俄烏戰爭、紅海衝突、投機者干預和強勢美元等因素結合，共同為咖啡產業帶來一場『完美風暴』，自疫情爆發以來，咖啡價格不斷飆升。」

Lavazza總裁拉瓦扎（Giuseppe Lavazza）在6月接受英國《金融時報》採訪時表示，預計英國超市咖啡的價格將再上漲10%。

儘管價格上漲，但專家可以確定一件事，就是市場上對咖啡的需求，並不會很快消失。

咖啡交易學院（Coffee Trading Academy）創辦人德拉尼（Ryan Delany）認為，咖啡並沒有其他替代選擇，如果你每天早上都會喝咖啡，那麼你之後每個早上都會喝咖啡，無論每杯咖啡價格是1美元還是3美元，你都不會依照價格，改變你早上喝咖啡的數量。

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