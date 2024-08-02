美股遭血洗 ! VIX恐慌指標飆上3個月新高

隨著股市恢復下滑，華爾街「恐懼指數」躍升至三個月高點。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近期美國經濟數據出現不妙訊號，顯示經濟活動放緩，加上一連串美股企業財報表現欠佳，為市場情緒更添一記重擊。8月1日，美股三大指數集體下殺，衡量投資人恐慌程度的VIX指數飆升至逾3個月高點。

路透報導，1日風險資產再次遭遇拋售，美股慘遭血洗，芝加哥選擇權交易所（Cboe）波動率指數（Chicago Board Options Exchange Volatility Index，VIX）盤中一度衝上19.48點，寫4月19日以來最高水準，終場收在18.59點。

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美股三大指數皆跌，道瓊指數1日挫跌494.82點，跌幅1.21%，收在40,347.97點；那斯達克指數重摔405.25點，跌幅2.30%，收17,194.15點；標普500指數下跌75.62點，跌幅1.37%，收5,446.68點。

VIX指數反映市場對未來股市的擔憂程度。投資人通常將VIX指數視為反向指標，在市場大跌期間會向上飆升，然後隨著股市復甦而滑落，長期平均水平為19.5點左右。

路透指出，今年以來，VIX指數一直處於低迷狀態，平均讀數為13.96。近幾週以來，因市場投資者對美國企業盈利和經濟成長前景越來越擔憂，推動VIX指數有所回升。

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