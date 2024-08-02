英特爾裁員逾15％、停發股利 盤後重挫20％

英特爾宣佈將裁員15％以上，並從第4季開始，暫停發放股利。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）週四（1日）表示，將裁員15％以上，並從第4季開始，暫停發放股利，致力將飽受虧損所擾的製造業務轉虧為盈。英特爾財報公佈後，盤後股價一度重挫20％，市值蒸發超過240億美元（約新台幣7884億元）。

綜合外媒報導，英特爾週四公佈最新財報，截至6月29日，英特爾Q2營收年減1％，來到128.3億美元（約新台幣4214.6億元），每股盈餘0.02美元。英特爾預測，受到傳統資料中心半導體支出縮減，專注於AI晶片的影響，Q3營收將低於預期。Q3預估營收將落在125億美元至135億美元（約新台幣4106.2億元至4434.7億元）區間，每股盈餘0.03美元。

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英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）坦言，決定加速生產能夠處理AI工作的Core Ultra PC晶片將是導致虧損的原因之一，英特爾先前已表明，公司的投資並推動AI PC的發展，將在短期內對獲利構成壓力，但英特爾相信，這種權衡是值得的決定。預估AI PC的市佔率將從目前的不到10％，到2026年成長至50％以上。

英特爾同（1）日宣佈將裁員15％以上，預計這波裁員將影響1萬7500人。截至6月29日，英特爾旗下共11萬6500名員工，英特爾表示，大部份裁員將在今年底前完成。

季辛格指出，現在需要降低總部人員，簡單來說，英特爾必須使成本結構與新的營運模式保持一至，並從根本上改變營運方式。季辛格直言，英特爾的收入沒有如預期成長，並且還未充分受惠於AI等大趨勢，公司成本明顯太高、利潤太低。

英特爾也宣佈，到2025年將削減營運費用，並減少資本支出超過100億美元（約新台幣3285億元），超出最初的計劃。作為成本削減計畫的一部份，英特爾預計將資本支出年減17％，達到215億美元（約新台幣7062.7億元）。

市場多數焦點集中在英特爾為擴大製造能力所產生的巨額投資和成本上，但分析師認為，英特爾要扭轉代工業務的計劃恐怕需要數年時間才能實現，預計台積電（2330）將在未來幾年內保持領先。

英特爾在AI晶片市場的落後地位，已經導致該公司股價今年下跌約40％，週四英特爾收跌5.5％，盤後交易一度重挫20％。

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