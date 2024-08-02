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經濟疑慮引恐慌！道瓊跌494點 台積電ADR重摔4.6％

2024/08/02 06:23

週四美股收黑。（美聯社檔案照）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕由於經濟數據引發投資人擔憂，週四華爾街主要股指遭拋售，道瓊工業指數下跌494.82點、1.21%，那斯達克及標普500指數分別下跌2.3%、1.37%，費城半導體指數狂瀉7.14%，台積電ADR重挫4.6%，收在158.18美元。

綜合外媒報導，在這些疲軟數據發布的前一天，週三美國央行宣布將利率維持在20年來最高水準，聯準會主席鮑爾也表示9月份可能降息，給投資者帶來一些希望。

新發布的數據，引發投資者擔憂可能出現經濟衰退，供應管理協會（ISM）的製造業活動指標7月跌至8個月低點46.8（顯示經濟萎縮），美股早盤漲幅隨之蒸發。此外，首次申請失業救濟人數創2023年8月以來最大漲幅，這些消息發布後，美國10年期公債殖利率自2月以來首次跌破4%。投資人將關注週五的政府就業報告，以探尋勞動力市場是否進一步疲軟的跡象。

大型股如蘋果、亞馬遜公布財報前，緊張情緒上升，股價分別下跌1.68%、1.56%，對科技股造成沉重打擊，輝達下跌6.67%，也讓晶片股再次遭遇大幅拋售。被視為恐慌指標的芝加哥期權交易所波動率指數觸及4月19日以來最高點19.48，隨後回吐漲幅，收在18.59點。

美股道瓊指數下跌494.82點或1.21%，收40347.97點。

那斯達克指數下跌405.26點或2.3%，收17194.14點。

S&P 500 指數下跌75.62點或1.37%，收5446.68點。

費城半導體指數下跌373.6點或7.14%，收4859.59點。

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