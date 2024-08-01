驚喜現身台達法說會 海英俊「正式道別」獲滿堂彩

台達電董事長鄭平（左起），前董事長海英俊，企業投資部副總裁劉亮甫。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）今天召開法說會，前董事長海英俊會後驚喜現身，上台致詞向支持多年的投資人正式道別，獲得滿堂彩，海也提到自己後續的規劃，是想要趁現在還走得動，前往美國與家人相處，也想遊歷過去出差造訪但沒有時間佇足欣賞的國家。

台達電AI伺服器電源與散熱產品經營有成，今日法說會爆滿，海英俊表示，回想20年前的法說會「只有小貓兩三隻」，還被人戲稱「很可憐，這樣子要開法說會」，自己進入公司以來，也沒想過會待這麼久，退休之後的生活也不無聊，近期美國總統大選、AI等話題都為生活增添樂趣。

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海英俊提到，以前和經營團隊跑遍全球，包括紐約、倫敦、新加坡、香港、上海、日本，現在是時候休息了，像是去了幾百次的中國，熟悉的也就是機場、工廠與旅館，目前已與友人相約本月底前往敦煌觀光旅遊。

海英俊強調，台達電經營團隊的特色之一就是「不打誑語」，也就是不亂說話，「你不知道就不要說，尤其不要去誤導人家，說下一季怎麼樣、明年怎麼樣，這些你沒有把握的事，就不要誤導人家」，希望未來各界繼續支持由現任董事長鄭平領導的管理層。

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