7月製造業PMI指數連2跌 專家：廠商摸著石頭過河

中經院發布製造業採購經理人指數（PMI），7月經季節調整之PMI指數連續2個月下滑。（示意圖，中央社資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕中經院今天發布製造業採購經理人指數（PMI），7月經季節調整之PMI指數連續2個月下滑，月減1.5個百分點至52.2%，仍在擴張區間。雖然指數連2跌，但中經院不認為景氣有往下走的趨勢，整體製造業仍在復甦，因為近期地緣政治、天災有些雜音，使得廠商轉趨謹慎，摸著石頭過河。

中經院新任院長連賢明今天首日上任，就馬上主持PMI發布記者會，展現即戰力。連賢明表示，本月PMI和NMI雙雙下滑，廠商可能從樂觀轉為審慎樂觀，主要是美國總統大選不確定性，業者觀望候選人政策，再加上中國近日遭逢天災，這些因素都讓廠商比較猶豫，希望得到更清楚的資訊再進行投資。

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關於各產業復甦情況，連賢明指出，半導體業還是相當強勁，其他產業廠商則在觀望，可能還在消化資訊，整體來說復甦雖然在成長態勢，但傳產受到中國影響，沒有像高科技業一樣樂觀。

PMI以50％做為榮枯線，指數高於50％代表景氣擴張，反之則代表緊縮，5項組成指標中，7月經季調之新增訂單、生產與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間上升，存貨仍持續緊縮。

中經院副研究員陳馨蕙指出，訂單和生產指數持續呈現擴張，但指數已從高點趨緩，而存貨調節雖告一段落，但沒有看到大幅、全面性的拉貨，顯示廠商還是審慎觀望國際市場變化。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城說，目前業者多是「摸著石頭過河」，比以往謹慎很多，風險意識大幅提升，一旦景氣風向不對就要轉變，這也代表台灣廠商很有韌性。

非製造業部分，因股市回跌、央行升準、房市第六波管制和國際航線運價回跌，7月未經季調之台灣非製造業經理人指數（NMI）已連續21個月擴張，但指數回跌1.3個百分點至57.3%。

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