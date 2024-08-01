今口香調理食品根留台灣 斥資25億蓋國際級中央大廚房今動土

今口香食品調理公司，斥資25億元興建「國際級中央大廚房（第三廠）暨急時先AI儲運中心」，舉行開工動土典禮。（今口香公司提供）

〔記者陳建志／台中報導〕國內冷凍調理食品製造大廠-今口香調理食品公司，斥資25億元規劃「國際級中央大廚房（第三廠）暨急時先AI儲運中心」，舉行開工動土典禮，今口香公司總經理廖淑貞表示，金品集團由創辦人吳淵泉在地創業已36年，配合經濟部申請根留台灣投資計畫擴廠，也希望為在地創造更多就業機會，新廠預計2027第4季完工。

動土典禮在太平區甲堤路舉行，由立法委員何欣純、台中市政府經發局長張峯源、太平區市議員黃佳恬、中興大學EMBA校友會副理事長楊木榮及榮譽理事長王逸華、台中市政府顧問陳豐祈、急時先事業體總經理簡輔均等人祈福起鏟。

請繼續往下閱讀...

急時先事業體總經理簡輔均致詞表示，斥資25億增建急時先AI儲運中心除結合環保綠能外，從WMS系統，運輸恆溫定位，倉運APP軟硬體科技建置，是要實現金品集團急時先AI儲運中心的三大核心價值，讓消費者能夠體會到「新鮮聞的到、時間看的到、服務真周到」，帶動台中太平區的產業就業發展，打造太平區新地標，成為南北儲運樞紐。

今口香食品主要以國際級中央大廚房服務於各餐飲業，主力產品為各式調理類、中式餅、港式點心、義大利麵、披薩、燉飯、烘培類，尤以百醬達人著稱。

廖淑貞強調，今口香食品自創立以來，始終堅持創辦人吳淵泉「沒有萬年產品，也沒有萬年企業」的信念，只有一步一腳印時刻創新、迎接艱辛每一階段的精神。

廖淑貞表示，國際級中央大廚房（第三廠）擴建案，配合經濟部申請根留台灣投資計畫案，預計2027第4季全部完工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法