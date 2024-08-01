日圓升破150！台幣越過32.8元信心關卡 收32.762元

新台幣收32.762元，升7.4分（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕繼日本央行昨日宣布升息後，聯準會主席鮑爾釋出9月可能降息訊息，美元指數一度跌破104大關，日圓狂飆，今早一舉升破150兑1美元大關，新台幣兌美元匯率早盤也隨外資熱錢湧入，最高升抵32.66元，最後收在32.762元、升值7.4分，成交量24.885億美元。

聯準會一如市場預期維持聯邦基準利率不動，鮑爾表示，若通膨如預期下降、經濟增長維持且勞動市場穩定，最快9月降息。市場認為Fed已經開啟降息大門，有交易員預估Fed今年將會降息2-3次。

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美股歡呼大漲，與台股連動性最高的費半指數漲逾7%，使台股一早跳空開高，最後大漲442.75點，收在22642.1點，三大法人合計買超184.52億元。其中，外資回頭買超163.56億元。

新台幣匯價也反映美元回落，以32.75元、升值8.6分開出，最高見到32.66元，勁揚1.76角，擺脫前幾日頹勢。惟美元盤中出現反彈，人民幣由升轉貶，美國今晚將公布就業報告，匯銀主管提醒，距離聯準會9月會議，還有兩次通膨數據要公布，台幣是否扭轉先前貶勢，還要看熱錢流向，不過至少貶向33元機率已大幅降低。

根據央行資料，下午4點時，美元指數大致持平，主要亞幣除人民幣之外，幾乎都升值。其中，日圓狂飆0.71%、韓元勁揚0.56%、台幣升值0.23%、新幣上漲0.13%，人民幣重貶0.23%。

日本央行昨日宣布升息，日圓已大漲一波，今早在鮑爾放鴿下，一舉升破150兑1美元大關，最高見到148.508，目前回至149附近。

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