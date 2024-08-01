凱米颱風受災企業 經濟部提供協助措施

經濟部提供凱米颱風受災企業協助措施。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕凱米颱風襲台，在各地造成淹水、土石崩塌、道路邊坡崩落及農損等各種災情，尤其宜花及中南部等地淹水情形嚴重。經濟部啟動關懷服務團，透過中企署馬上辦服務中心、中小企業信用保證基金中南部服務處主動聯繫受災企業，了解災損情況並提供必要的協助。企業可以撥打馬上辦服務中心（0800-056476）免費專線諮詢和獲取最新的協處資訊。

總統賴清德26日指示儘速協助災民重建家園，相關災害生活救助金撥付宜採從寬、從簡、從速方式辦理，其中，住戶淹水救助，除地方政府自行發放救助金外，中央加碼每戶最高發給2萬元。針對中、低收入戶不論淹水深度，再發給1萬元。提醒各地方政府儘速完成水災災害生活救助查報，行政院主計總處、經濟部、衛生福利部將儘速災害生活救助金經費撥予地方政府，幫助災民儘快恢復正常生活；此外，呼籲民眾可先拍照淹水痕跡及保留相關照片，以利地方政府查對。

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受災中小企業如有修繕重建復工營業貸款需求，可依據「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」方案，檢附受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明或經銀行調查屬實等文件，於受災害次日起1年內向各承貸金融機構申請，貸款利率為中華郵政二年期定儲機動利率加1%（目前為2.72%）。擔保品不足者，可由信保基金提供最高9成的信用保證，並免計收保證手續費。

中小企業因受災而致財務週轉困難者，經濟部中小及新創企業署可協助中小企業辧理銀行債權債務協商，與往來金融機構協議調整還款方案，以紓解資金壓力。

如有受到風災災害損失，於整建營運場所時，儘量蒐集完整之受災證明，包括拍照存證等，以利申請相關租稅減免。詳情請至財政部賦稅署網站查詢相關租稅減免注意事項。

經濟部於淹水特別嚴重的屏東、高雄、台南等六個縣市舉辦災後資源說明會，以提供受災企業所需的資源與支援資訊。受災中小企業可運用之各項協處措施及災後資源說明會場次，將公布於經濟部中小及新創企業處網站之業務消息專區。

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