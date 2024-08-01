采鈺單季賺贏去年全年 Q2每股獲利1.34元

采鈺上半年累計每股稅後盈餘為1.91元，圖為采鈺董事長關欣。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電（2330）旗下CMOS影像感測器（CIS）封測廠采鈺（6789），第二季每股稅後盈餘為1.34元，創近二年新高，並超越去年全年每股稅後盈餘1.13元。上半年累計每股稅後盈餘為1.91元。公司預估第三季營收可望季增7-9%，對第四季審慎樂觀。

采鈺公告董事會通過第二季財報，營收為24.53億元，季增16.3%，毛利為7.27億元，毛利率為29.63%，季增9.8個百分點；營業利益4.8億元，季增1.36倍，稅後淨利4.24億元，季增1.34倍，每股稅後盈餘為1.34元，高於上季與去年同期的0.57元。上半年累計稅後盈餘為6.05億元，每股稅後盈餘1.91元。

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采鈺受惠高階手機、摺疊機滲透率提升，加上AI應用催生高畫素與大尺寸感測器需求增加，帶動CIS訂單需求量提升，營運上揚，目前竹科廠已滿載，預期龍潭新廠第三季也將滿載，不僅上半年營運好轉，下半年業績也將比上半年旺。公司預估第三季營收可望季增7-9%，對第四季持審慎樂觀。

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