5-6月統一發票中獎清冊出爐 花20元買1個水煎包中千萬

財政部公布5-6月期統一發票中獎清冊，有位幸運民眾在桃園龜山環球購物中心（Global Mall）的「老蔡水煎包」花20元買1個水煎包，就抱走千萬大獎。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部下午公布5-6月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出15張、200萬元特獎則開出19張。其中，有位幸運民眾在桃園龜山環球購物中心（Global Mall）的「老蔡水煎包」花20元買1個水煎包，就抱走千萬大獎；還有民眾在全聯福利中心雲林麥寮中山門市消費154元購買咖啡，其中144元以福利點數折抵，實際付款10元就中了千萬元。

今年5-6月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「86396830」；200萬元特獎中獎號碼「53267964」；3組頭獎中獎號碼則為「39635796」、「98978859」及「55566054」。財政部賦稅署表示，5-6月期統一發票領獎期限為8月6日至11月5日止，中獎人應於期限內領獎，逾期將無法兌領。

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本期千萬大獎開出15張，除買水煎包、咖啡外，還有人在彰化縣福興鄉彰水路全家便利商店花21元買飲料、桃園市龜山區復興北路MACU麻古茶坊花25元買飲料、桃園市龜山區萬壽路全家便利商店花35買飲料，還有momo購物買勁辣雞腿堡，扣除紅利後只花37元。

另外，本期開出200萬特獎19張，包括foodpanda外送費12元、台南市東區東門路MACU麻古茶坊花30元買飲料、新北市新莊區龍安路統一超商花42元買食品、Uber Eats外送費43元等；值得一提的是，這次澎湖也開出200萬特獎，在澎湖縣馬公市光明路麥當勞（McDonald's）花93元買飲料等。

財政部下午公布5-6月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出15張。（記者鄭琪芳攝）

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