新北7筆價值破億土地無人繼承 最大一筆是新莊副都心總價逾15億土地

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市今年逾期未辦理繼承登記的土地及建物，從今天起列冊管理，統計被繼承人共有2127人、土地1萬1384筆、建物632棟，以公告現值估算，總價值超過203.24億元；其中單筆價值最高的土地位於機場捷運新莊副都心站附近，價值高達15.5億元。

地政局地籍科科長王珮榕指出，依據《土地法》第73條之1規定，從繼承開始日起超過1年未辦理繼承登記者，經公告繼承人於3個月內未申請，由直轄市、縣市政府地政機關列冊管理15年，期間仍可向地政事務所申辦繼承登記；超過15年未辦理所有權移轉者，將移請財政部國有財產署公開標售，所得價款保存10年，如果無人申領則歸屬國庫。

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未繼承登記土地若以單筆價值來看，共有7筆超過億元，其中最高價的位於新莊副都心，為面積約1178坪、價值15.5億元的商業區土地，鄰近機場捷運新莊副都心站。

王珮榕表示，通常未辦繼承登記的原因可能是財產龐大，繼承人尚未協議完成，或是有產權爭議，有些人還在等待國稅局申報遺產稅，無法在規定時間內完成繼承登記，核稅期間屬於不可歸責繼承人，此部分可以扣除，不列入開罰的時間，地政機關一定會善盡通知責任，包括被繼承人死亡後、列冊管理前、移請國有財產署標售前這3個階段，都會寄發掛號信件通知其中的繼承人。

她強調，若因繼承人人數眾多難以會同或協議辦理繼承登記，可由其中1人以上申請登記為全體繼承人「公同共有」，避免不動產列冊管理期滿被標售。

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