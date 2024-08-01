台達液冷散熱本季出貨 新AI資料中心將全面採用

台達電董事長鄭平說，由於北美四大雲端服務積極建置AI伺服器打造新資料中心，帶動集團電源及零組件出貨。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）旗下AI伺服器液冷散熱產品將於本季開始交貨，企業投資部副總裁劉亮甫今天指出，新的AI資料中心將全面採用液冷散熱技術，規模大到無法想像，此領域的電源需求很快就會達到目前的1.5倍，對於台達電源與散熱事業將有所明顯幫助。

台達電今天召開第2季法說會，該季營收1034億元，季增13%、年增3%；毛利率34.1%，季增4.6個百分點、年增4.9個百分點；營益率12.7%，季增4.6個百分點、年增2.5個百分點；稅後淨利99億元，季增73%、年增22%；每股盈餘3.83元，季增72.5%、年增21.9%，為歷史同期新高、單季次高紀錄。

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台達電上半年營收1947億元、年增1%；毛利率32%、年增3.6個百分點；營益率10.5%、年增0.8個百分點；稅後淨利157億元、年增4%；每股盈餘6.05元、年增4%。

台達電董事長鄭平說，由於北美四大雲端服務積極建置AI伺服器打造新資料中心，且較為不受景氣影響，不太可能縮減資本支出，帶動集團電源及零組件出貨，在整體集團業績同步成長之下，相關電源的營收貢獻表現可達到整體業績的4%至5%，下半年資料中心相關電源產品出貨將季對季、年對年成長，將持續強化AI伺服器散熱產能與製程技術。

不過，鄭平提到，今年電動車展望還會下修，主要受美國消費動能不強，歐洲市況較差等影響，全年成長幅度再度下修，從上季法說會預測的全年成長率20%，現在修正為不超過12%，未來需要繼續留意市場發展，未來換電系統一旦成熟，電動車市佔率將快速起飛，台達正在做好準備。

劉亮甫說 ，下半年景氣不好預測，美國經濟成長速度放緩，歐洲成長率將不超過1%，中國雖然有4%，但也不是特別好，台達集團對此保守觀望。

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