世上只有媽媽好！營業人以家庭稱謂命名 逾半選擇母親

財政部統計，2024年將姓氏納入名稱者共4453家，前10大姓氏與內政部公布的10大姓氏相同。（財政部提供）（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部統計處指出，公司商號名稱取材於生活時有所見，2024年將姓氏納入名稱者共4453家，以林、陳、吳等為大宗，家數各占近1成，前10大姓氏與內政部公布的10大姓氏相同。另以家庭稱謂命名共2074家，其中以媽媽等母親稱謂有1051家、占逾5成最高，其次為老爹、爸爸等父親稱謂約占1成5，至於叔姨、兄弟姊妹、祖父母等稱謂也皆接近1成。

觀察所屬行業，不論採姓氏或家庭稱謂命名者，前5大行業均相同，且皆以餐館業占逾4成、其他食品零售近1成較多，顯見業主或許希望透過營業人名稱拉近與消費者間的距離。而前5大行業的姓氏或稱謂分布，家數占比趨勢與整體相近；姓氏方面，各行業仍以林姓、陳姓為主，但飲料店業因連鎖品牌家數影響，以吳姓居首；家庭稱謂方面，以母親稱謂廣見於各業且占比皆逾4成5。

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另，營業人取材於花卉、水果等名稱命名共2952家，水果類以蘋果460家最多、占逾1成5，橘子居次；花卉則以玫瑰、百合為大宗。觀察所屬行業，花卉類行業分布離散，多未逾1成，以零售業居首；水果類則以餐館業占比較高，與連鎖業者家數較多有關。

此外，以神祇名稱命名共1187家，其中以天使、財神等家數較多，均占逾2成；其行業分布各不相同，採財神名稱命名者，6成1屬博奕業（彩券行），最為顯著，而觀音則因與素食、齋菜的連結性，因此各約1成多家數分落於餐館業、其他食品零售業。

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