加權指數週四（1日）開高走高，終場上漲442.75點，收2萬2642.1點。（資料照）

1.受到美國科技股大漲激勵，台股週三（1日）加權指數開盤跳空漲347.05點，以2萬2546.4點開出，在台積電（2330）領軍電子全面大反攻，金融與傳產助攻下，指數開高走高，終場上漲442.75點，收2萬2642.1點。

2.英國央行（BOE）1日宣布降息1碼，基準利率從5.25%降至5%，是2020年來首次降息，符合市場預期。

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3.美國勞動力市場顯示放緩跡象。美國勞工部最新數據顯示，截至7月27日的一週內，初次申請失業救濟的人數增加1萬4000人，達到24萬9000人，高於經濟學家預期，也是近一年來最高水平。

4.記憶體模組廠十銓科技（4967）公布營運報告， 第二季營收74.77億元，每股稅後盈餘1.85元，較第一季的4.1元大幅衰退；累計上半年營收為104.71億元，年增44.93%，稅後淨利4.19億元， 每股稅後盈餘5.93元，上半年營收及獲利則皆創同期歷史新高。

5.綠能環保股雲豹能源（6869）公告6月單月財務訊息，有別於5月呈現虧損，6月順利轉盈，每股盈餘達1.47元。

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