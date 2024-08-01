7月新車掛牌量創30個月以來單月新高

7月雖然受到凱米颱風影響，新車領牌中斷2~3天，但在各大車廠擴大促銷力道刺激下，全台新車掛牌量達4萬5678輛，年增7.8%，創下自2021年元月掛牌量達5萬1179輛以來的30個月單月新高。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕7月雖然受到凱米颱風影響，新車領牌中斷2~3天，但在各大車廠擴大促銷力道刺激下，全台新車掛牌量達4萬5678輛，年增7.8%，創下自2021年元月掛牌量達5萬1179輛以來的30個月單月新高。

其中進口車7月掛牌量達2萬1383輛，年增5.4%，市佔率達46.8%；豪華進口車達1萬1264輛，年增20.1%。

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累計1~7月掛牌量達27萬8181輛，年增0.3%，創下2005年以來的同期新高。

和泰（2207）汽車旗下TOYOTA與LEXUS品牌7月合計掛牌量達1萬6984輛，年增2.9%，市佔率37.2%，創下今年單月新高；累計1~7月掛牌量達9萬1606輛，年減1.8%，市占率32.9%。

中華（2204）汽車代理的MG、CMC、MITSUBISHI三品牌7月掛牌量達5037輛，年增17.9%；累計1~7月掛牌量達3萬5007輛，年增25.8%，市占率12.6%。

裕日車（2227）代理的NISSAN和INFINITI品牌7月掛牌量達1973輛，年增8.3%；累計1~7月掛牌量達1萬2456輛，年減6.2%，市占率4.5% 。

台灣本田（HONDA）主力的CRV休旅車7月擴大價格折讓空間，掛牌量衝上1364輛，帶動本田全品牌7月掛牌量達2641輛，年增53.9%，累計1~7月掛牌量達1萬6226輛，年增2.1%，市占率5.8%，拿下第4名。

三陽（2206）代理的現代（HYUNDAI）汽車7月掛牌量達1921輛，累計1~7月掛牌量達1萬4374輛，年增7.2%，市占率5.2%，排名第5名。

裕隆自主品牌納智捷電動車LUXGEN n⁷7月掛牌量達1010輛，連續4個月掛牌量破千輛，LuxClub尊榮會員數已正式突破3萬人次。

展望8月，雖然第一週即進入傳統民俗月淡季（8月4日至9月2日），不過隨著國人消費觀念改變，以及暑假顧客用車需求，加上各車廠持續提供高額優惠方案，預估8月新車掛牌量將達2萬9000輛。

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