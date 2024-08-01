國產建材實業跨入資源回收產業 重置資源今日開幕

國產建材實業與崇越集團合資設立的重置資源科技今日正式開幕，將生產低碳再生混凝土。圖左起分別為重置資源科技總經理林嘉政、崇越科技董事長潘重良、國產建材集團董事長徐蘭英、建越科技董事長賴杉桂、國產建材集團執行長吳志仁。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台南報導〕國產建材實業（2504）與國內半導體材料大廠崇越（5434）集團旗下建越合作，投資設立重置資源科技，今天正式開幕，這是國產跨入資源回收再製產業的第一步，國產董事長徐蘭英表示，重置資源將處理國內晶圓及面板廠生產後的回收副產品，製成各種規格的「再生混凝土」，切入低碳市場的龐大商機。

徐蘭英指出，全球市場對AI軟硬體產生強大需求，不過生產高端晶片時，也會產生晶圓的副產品，在重置沒有成立前，這些副產品的去化，成了科技業的痛點，現在重置科技成立後，可望成功去化這些副產品，完成循環經濟回收的最後一哩路。未來若重置營運順利，接著將往中部、北部再設新廠。

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建越董事長賴杉桂指出，重置透過處理晶圓廠的細料、矽汙泥、氟化鈣汙泥及面板廠的廢玻璃，以及營建廢料，提供混凝土材料，製成低碳、再生混凝土及綠建材。而建越持股重置公司股份為25%。

重置總經理林嘉政進一步指出，重置資源資本額為2億元，預計今年10月起，每月平均出貨低碳、再生混凝土1萬噸，有信心今年至少能損益兩平，明年一年出貨上看20-24萬噸，平均毛利率約有30%，他也透露，重置所生產的低碳、再生混凝土，比目前一般市售混凝土單價還要低1成，減碳效益也比目前市售混凝土多25%，因此相當看好此混凝土的市場競爭力。

至於國產的混凝土本業，徐蘭英表示，公司接單、出貨情況都非常健康，樂觀看待下半年營運比上半年好，預計今年混凝土出貨可達615萬立方米，優於公司預期。

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