只花21元買咖啡 彰化福興全家超商開出統一發票千萬特別獎

福興鄉彰水路全家福利店開出統一發票千萬元特別獎，鄉長蔣煙燈開心祝福幸運兒。 （蔣煙燈提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕5、6月統一發票開獎，彰化縣開出1張1000萬元特別獎，獎落福興鄉彰水路的全家福利店，幸運兒只花了21元買咖啡就中大獎，地方都在猜是誰中獎，鄉長蔣煙燈獲悉也相當開心，今天（1日）特地向店家祝賀；這是繼2019年之後福興鄉再開出千萬特別獎。

5、6月期統一發票日前開獎，彰化縣只有福興鄉開出1張1000萬元特別獎，位於福興鄉彰水路上的全家福利店，店家還在店外張貼開出1000萬元特別獎海報，恭賀這名幸運兒，連日來有不少民眾既羨慕又難掩失望心情說：「我常常來消費，為什麼得主不是我？」當地居民還說，這幾天消息傳開後，當地都在傳：「到底是誰得獎？」甚至還彼此猜測是否為親人或朋友。也有傳言認為是往來工業區上班的外籍移工。

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福興鄉長蔣煙燈說，消費者在全家便利商店福興福利店僅花費21元購買咖啡，就幸運中大獎，很為這位幸運兒開心；巧合的是，2019年該鄉全聯福利中心也曾開出1張5-6月份的千萬元特別獎；幸運兒可能是鹿港或福興當地的居民。另外，福興店周邊平日往來的車流量相當大，千萬大獎得主也有可能是過路客。

福興鄉彰水路全家福利店開出統一發票千萬元特別獎，鄉長蔣煙燈（左）今天向店家祝賀。（蔣煙燈提供）

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