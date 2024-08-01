馬斯克好友！川普反對人人擁有電動車

川普抨擊拜登的電動車政策。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國共和黨總統候選人川普對於電動車普及的立場已十分明確，日前在一場會議上表示，雖然獲得特斯拉執行長兼好友的馬斯克支持，但依舊反對人人都需要電動車的理念。

外媒報導，川普週三（7月31日）在芝加哥全國黑人記者協會會議上，再次批評當今盛行於全球的純電動車轉型政策。他聲稱美國政府要求電動車銷售達到100%的規定，「他們在強制你購買一輛純電動車」，不過目前拜登政府尚未強制要求這項規定；而川普也表明，希望善加利用美國的石油原料優勢，以振興傳統汽車產業，並且繼續發展燃油車。

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據路透報導，川普強調，雖然好友馬斯克支持其參選總統，「他是個好人，也是個聰明人，但我反對每個人都擁有電動車」，稱美國擁有液態黃金-汽油比任何國家都多，「比沙烏地阿拉伯多，比俄羅斯多，我想運用我國現有資源，想降低價格和成本」。

川普在上個月黨代會正式接受共和黨總統候選人提名後，他不僅抨擊拜登的電動車政策，更揚言若他再次當選，要在上任首日廢除電動車政策，以挽救走向毀滅的傳統汽車產業，而馬斯克對此表示，川普若取消電動車相關的支持政策，對其傷害會小於其他公司，因特斯拉是一家專注於自動駕駛技術的人工智慧（AI）公司。

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