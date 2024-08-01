台中洲際棒球旁「漢神洲際購物廣場」上梁

位在台中洲際棒球旁的「漢神洲際購物廣場」舉行上梁典禮。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕位在台中洲際棒球旁的「漢神洲際購物廣場」今天舉行上梁典禮，將興建地上7層、地下4層，加上立體停車場約6.6萬坪購物中心，預計明年11月開幕；台中市政府秘書長黃崇典強調，北屯及西屯總人口達55萬，串連兩區的重大建設，再配合軟體活動，將成為台中市的「曼哈頓」。

漢神洲際購物廣場位在台中洲際棒球場旁，投資者為國揚集團，2019年12月簽約，2021年10月29日動工，今天則舉行上樑典禮。國揚集團創辦人侯西峰表示，營建成本雖增加了50%，還是持續施工，預定明年11月開幕。

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台中市府秘書長黃崇典表示，北屯及西屯超過55萬人，是台中市發展最快速的區塊，漢神百貨具精準的投資眼光，且投資近百億在民間而言是大投資，市府會協助解決相關問題，讓工程如期開幕，這個區塊非常重要，除了有洲際棒球場，也串連巨蛋、會展中心、綠美圖及流行影音中心。

黃崇典並表示，會展中心及綠美圖在明年底開幕，跟漢神百貨同時間開幕，是中台灣投資的熱區，是台中市的曼哈頓，還有軟體配合，要打造台中市成為宜居的城市。

漢神購物中心總經理南野雄介表示，當年在簽約後便遇到疫情，缺工缺料，感謝各方協助，當年附近土地一坪20萬，現在已達50多萬，而北屯人口流入全台灣第一，漢神購物廣場總面積含立體停車場，將引進500家國內品牌，招商已近9成。

台灣人壽副董事長許舒博表示，一個工程的進行並不簡單，2015年進到此區， 只有小巨蛋及球場，經營很辛苦，在市府協助下，重新打造完全一個不一樣的園區，結合住宅區，更大的商業發展，商場的成立帶動此一區塊繁榮，吸引其他投資案進來。

午資開發公司董事長羅閎逸也表示，公司在2009年拿到洲際棒球園區商城的開發，經過努力，現今上梁且要完工，而商場將受惠台中市推動十一期、十四期重劃區發展及大巨蛋，未來串連運動藝術廊道，成為台中市新地標、新亮點。

國揚集團創辦人侯西峰表示，台中市是從台南以北桃園之南，消費能力最強城市，證明台中人品味很好，未來相當受歡迎的島語自助餐、溜溜酸菜魚也會進駐，讓最會吃最愛吃台中人吃最好東西。

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