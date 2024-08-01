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新光金現增新股獲44萬人申購 榮登抽抽樂「人氣王」

2024/08/01 15:17

新光金現增新股獲44萬人申購，榮登抽抽樂「人氣王」 。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新光金（2888）現金增資新股抽籤申購已於週三（31日）結束，認購人數超過44萬人，突破6月下旬一詮（2486）所締造的39.53萬人紀錄，榮登今年下半年新股抽籤人氣王寶座。

綜合媒體報導，為強化轉投資子公司新光人壽資本結構，新光金董事會今年3月公告辦理現金增資，預計發行普通股16.7億股，申購價8.3元，發行總金額138.61億元。

以新光金今（1日）收盤價10.95元來估算，現增價將近打7折。由於每人1次要認購10張，若抽中一次有機會賺2萬6500元。

新光金於7月29至31日辦理新股申購，由於報酬率高，吸引不少投資人躍躍欲試，首日就爆出15.7萬人搶抽籤，至31日申購結束，申購人數達44萬9556人，突破6月下旬一詮所締造的39.53萬人紀錄，榮登今年下半年新股抽籤人氣王寶座。

新光金將在8月2日抽籤，8月5日退款給沒抽中的投資人，有抽中的投資人將於8月12日收到股票。

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