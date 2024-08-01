台灣美食紅遍全球！鼎泰豐小籠包指數曝光 「這國」價格比台北便宜

鼎泰豐小籠包紅遍全球。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕以「黃金18摺」的小籠包紅遍全球的鼎泰豐，全球第182家分店7月中旬正式插旗美國紐約，躍居鼎泰豐全球最大分店，吸引許多饕客。為了讓饕客知道各地物價狀況，外媒效仿《經濟學人》的大麥克指數，特別編製了鼎泰豐小籠包指數，這份指數顯示，馬來西亞吉隆坡最實惠，消費者花10美元，可在吉隆坡買到16.6個小籠包，台北則為15.7個。

鼎泰豐曾被美國《紐約時報》評選為世界10大美食餐廳， 至今已在日本、澳洲、英國、美國等15個國家和地區開出182家分店，成為台灣打進「世界盃」最成功的餐廳品牌。鼎泰豐紐約店於美國時間7月18日（台灣時間7月19日）正式開幕後，引發熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

鼎泰豐小籠包名聞遐邇，外媒《Axios》也效仿《經濟學人》於1986年首度發布大麥克指數，這個指數以輕鬆簡單的方式介紹匯率理論，藉由比較各國大麥克漢堡的售價，衡量某通貨相對於美元，其價值究竟是高估或低估。《Axios》所編製的鼎泰豐小籠包指數也有類似的指標意義。

外媒編制鼎泰豐小籠包指數。（圖取自Axios X帳號）

《Axios》指出，鼎泰豐是以小籠包聞名的台灣餐廳，目前已在紐約市掀起熱潮。為了慶祝開幕，Axios 編制鼎泰豐小籠包指數，「這是一個最有可能讓你流口水並弄髒襯衫的經濟指標」。

根據這份鼎泰豐小籠包指數，紐約和倫敦是品嘗鼎泰豐小籠包的最昂貴城市，即使如此，仍無法阻止紐約店被預訂一空，至於吉隆坡和台北則是價格最實惠的地點。

鼎泰豐小籠包指數顯示，消費者花10美元，在倫敦可買到4.3個小籠包，紐約可買到5.4個，洛杉磯可買到5.7個，東京可買到6.6個，拉斯維加斯則為7.4個，雪梨為7.5個，北京為12.1個；至於台北則可以買到15.7個，吉隆坡則為16.6個。

報導說，根據發現：《經濟學人》的大麥克指數顯示，麥當勞的漢堡在馬來西亞和台灣同樣是最便宜的。這些國家的大麥克價格約比美國便宜 57%，而小籠包的價格則約便宜 66%。

密西根大學經濟學家沃爾弗斯（Justin Wolfers）則強調，沒有任何理論表明，非貿易品的價格全球都一樣，「如果我花 10 美元從吉隆坡買 16.6 個小籠包，當它們到達我面前時，已經變成冷的。更重要的是，勞動力也是不可交易的，而且馬來西亞的勞動力比紐約便宜」。

報導強調，價格不僅取決於生產成本（包括租金成本），還取決於經濟學家所說的需求價格彈性。曼哈頓中城擁有大量對價格相對不敏感的遊客，還有很多有錢的紐約人，他們預計外出用餐的費用遠超過每人 100 美元。因此，有許多饕客願意支付鼎泰豐的高價格，考慮到餐廳被預訂一空的情況，鼎泰豐並不需要降價。

不過，若根據台灣中央銀行此前的說明，大麥克指數原先只是《經濟學人》的趣味之作，後來這種「漢堡經濟學」（burgernomics）受到超乎想像的歡迎，並被廣泛使用、甚至濫用，連《經濟學人》都頗感無奈。

央行指出，大家必須瞭解，大麥克指數雖以輕鬆、有趣、易懂的方式介紹購買力平價（Purchasing Power Parity，PPP）理論，但由於大麥克並非跨境貿易的商品，且商品籃僅包含一種商品；更重要的是，大麥克的價格會受到各國稅負（包含關稅）、利潤率、租金等多種因素影響，甚至於替代品的多寡也會有影響，因此大麥克指數並不適合用來評估均衡匯率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法