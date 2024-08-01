三星職場文化現「1障礙」 晶片主管示警：不改變將出現惡性循環

三星電子晶片主管示警員工，需停止「隱瞞或迴避問題」，若不改變將出現惡性循環。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，南韓三星電子晶片主管全永鉉（Jun Young-hyun） 在執掌晶片事業的幾個月後，發了一份備忘錄警告員工，必須改變職場文化，停止「隱瞞或迴避問題」，若不改變將出現惡性循環。

全永鉉表示，最近晶片部門由虧轉盈，主因是市場反彈，要維持這種復甦，三星電子必須採取措施，根除各部門之間的溝通障礙。

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SK海力士（SK Hynix）在AI記憶體領域超越三星，取得市場領先地位後，全永鉉臨危受命上任。對於三星電子在打入輝達（Nvidia）AI記憶體晶片的道路上接連失誤，全永鉉也列出了一連串侵蝕公司長期競爭力的問題。

他指出，三星電子必須重建半導體特有的激烈辯論的文化。如果我們依賴市場，沒恢復根本的競爭力，我們將陷入惡性循環，重蹈去年營運困頓覆轍」。

《彭博》指出，三星電子已取得輝達其高頻寬記憶體晶片HBM3的認證，預計下一代HBM3E將在2至4個月內通過認證。

目前三星電子正努力縮小與SK海力士的差距，但對於南韓國最大的公司來說，奮力追趕是不尋常的，因為從歷史軌跡觀察，三星憑藉其規模和工程專業知識，在南韓市場上一直處於領先地位。

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