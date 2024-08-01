日本消費回饋最高25％ 將來銀行攜手全支付推夏季最強回饋

純網銀將來銀行攜手全支付，推日本消費回饋最高25%（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕信用卡消費回饋持續縮水，純網銀則聯手電支業者祭好康。將來銀行（NEXT BANK）宣布即日起攜手全支付，不分新舊戶、日本當地支付最高25%回饋，堪稱夏天赴日旅遊最強回饋。

將來銀行引述統計指出，疫情前每年8、9月赴日的國人已逾70萬人次，去年同期受解封激勵更達78萬4000人。該行針對今年9月底前，凡使用將來銀行帳戶綁定全支付，至日本PayPay適用店消費，筆筆可獲全支付最高10%回饋；另可獲得連結將來銀行帳戶加碼回饋15％全點（單筆回饋上限80全點、每人每月回饋上限160全點）、每人每月回饋上限160全點，回饋率最高25％。

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旅日時若遇到不是PayPay適用店，也可透過將來銀行9月底前符合資格新戶，至包含日本等特定國家刷將將卡，回饋最高6％N點，另外可再搭配網路投保，買海外旅平險贈海外漫遊的專案。

若是近期沒有打算要赴日旅行的國人，9月底前完成開戶並裝置綁定，符合活動資格者可參與「活存10%」及「定存10％」2大專案，兩者合計額度達10萬元，與市場上一般活存約0.705%、同天期定存約1.225％相比，相當於14倍及8倍優惠。

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