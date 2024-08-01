中國工廠活動低迷 亞洲製造商承壓

中國經濟低迷，導致7月亞洲工廠的表現普遍疲軟。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（8月1日）公佈的民營企業調查顯示，由於業者努力應對需求不振的情況，中國製造業活動低迷，導致7月亞洲工廠的表現普遍疲軟，增加亞洲地區經濟復甦動能不足的風險。

《路透》報導，調查顯示，日本製造業活動緊縮、南韓擴張速度放緩，背後部份原因是國內需求疲軟，以及投入成本上升，加劇了中國工廠活動緊縮給亞洲地區帶來的悲觀情緒。

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調查顯示，中國財新製造業採購經理人指數（PMI）從前（6）月的51.8，在7月降至49.8，創下去年10月以來最低，同時也低於分析師預測的51.5，與週三（7月31日）公佈的官方數據結果一致，顯示中國製造業活動跌至5個月低點。

凱投宏觀（Capital Economics）市場經濟學家坦頓（Shivaan Tandon）表示，展望未來，全球經濟成長在今年剩餘時間將低於趨勢，這將對亞洲各地的製造業活動構成壓力。

日本au Jibun Bank公佈的日本製造業PMI，也從6月的50跌至7月的49.1，近3個月來，首次跌破區分擴張與緊縮的50榮枯線。

儘管經濟學家預期全球降息週期將為經濟提供緩衝，但主要出口經濟體中國和日本的製造業疲軟，表明亞洲地區前景充滿挑戰。

美國聯準會（Fed）週三表示，如果美國經濟如預期發展，最快可能在9月開始降息。國際貨幣基金（IMF）預計，隨著通膨放緩為各國央行創造空間，可以放鬆貨幣政策以支持成長，亞洲經濟將走向軟著陸。亞洲經濟成長預估將從2023年的5％放緩至4.5％，並在2025年近一步放緩至4.3％。

南韓表現相對好，7月製造業PMI為51.4，連續3個月保持在榮枯線之上，但相較在6月以52寫下的26個月高點，擴張速度有所放緩。而中國仍是業務擴張的潛在阻礙，由於晶片銷售強勁，南韓7月出口成長速度為6個月以來最快，但對中需求復甦的擔憂，出口量未達市場預期。

花旗研究（Citi Research）表示，在官方PMI數據顯示7月經濟頹勢後，中國整體製造業可能將進入「殘酷的夏天」，這表明仰賴中國龐大消費市場的國家，恐怕將面臨更多的痛苦。

台灣7月工廠活動有所擴張，製造業PMI為52.9，也比6月的53.2略有放緩；印尼和馬來西亞7月製造業活動則陷緊縮。

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