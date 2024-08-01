全聯經營團隊與大潤發整併 總經理蔡篤昌8月起兼任大潤發總經理

全聯福利中心正式併購大潤發滿兩年，全聯經營團隊7月30日起正式與大潤發整合，全聯總經理蔡篤昌（左）兼任大潤發總經理。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕全聯福利中心正式併購大潤發滿兩年，全聯經營團隊7月30日起正式與大潤發整合，全聯總經理蔡篤昌兼任大潤發總經理。

大潤發營運處、商品處、行銷處、開發處、採購、資訊、人資主管，7月30日起也全部由全聯相關單位的主管兼任。

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全聯2021年10月宣布以115億元併購台灣大潤發，經過公平會長達近9個月的審核，2022年7月中終於獲准。

股權完成交割後，全聯福利中心併購大潤發的第一步，率先派任全聯職位最高的女將，董事長室高級顧問賴淑子出任全聯和大潤發合併後的首任營運長。

今天7月全聯併購大潤發滿兩年，全聯也加速大潤發的整併。

全聯董事長林敏雄曾表示，入主大潤發將發揮全聯讓利精神，首要目標要「降低單價」，終極目標則是「比全聯更低價」，如果能做到這樣，大潤發營運應該會變好。

他說，在國外，量販店最大、賣得最便宜，超市介於中間，超商最貴。但在台灣，同樣的產品，超市賣得比量販店還便宜，如此一來量販店就很難生存。

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