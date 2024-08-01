科思創聯手納斯特、北歐化工 打造汽車產業回收閉環

科思創與納斯特、北歐化工攜手合作以廢輪胎產出全新汽車零組件，實現循環利用。左起分別為Jeroen Verhoeven（納斯特）、Thomas Van De Velde（北歐化工）和Guido Naberfeld （科思創）。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕歐盟廢車輛指令（End of Life Vehicles Regulation）日趨嚴格，化工大廠科思創與納斯特、北歐化工宣布達成協議，將廢棄輪胎回收利用製成高品質塑料，應用於汽車零組件的項目，旨在推動塑料價值鏈和汽車產業實現全面循環。

科思創指出，輪胎在使用壽命結束後，可透過化學回收將其液化，加工為基礎化學品，並進一步製成高純度聚碳酸酯，這些材料隨後可用於大燈零組件和水箱罩等多種汽車應用。

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科思創工程塑料事業部汽車業務全球銷售和市場高級副總裁Guido Naberfeld表示，實現循環利用需要協力合作，將廢舊輪胎再次轉化為新汽車零組件的方案，此方案不僅為汽車客戶提供支援，也為「如何兼顧高性能材料和回收成分」深受價值鏈關注的問題提供答案。

在該合作中，納斯特負責將液化的廢棄輪胎轉化為用於生產聚合物和化工品的高品質原材料，並供應給北歐化工，北歐化工再加工成基礎化學品苯酚和丙酮，供應給科思創，用於生產聚碳酸酯；目前三方均已在各自環節生產出第一批產品，代表該合作所產生的首批聚碳酸酯產品已經上市，除聚碳酸酯，聚氨酯未來也考慮應用於終端產品，如汽車內飾零組件等。

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