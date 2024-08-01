曾說把遺產贈園丁 愛馬仕第5代聲稱4300億股票「不翼而飛」

法國知名奢侈品牌愛馬仕集團，由愛馬仕家族成員所控制。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕法國知名奢侈品牌愛馬仕集團（Hermès）第5代傳人之一的普埃許（Nicolas Puech），在2023年一度成為媒體焦點，因為沒有子嗣的他，當時打算將一半身家留給園丁，總額估計高達數十億美元，引發熱議。不過普埃許如今表示，自己價值120億歐元（約4321億元新台幣）的600萬股愛馬仕股票「不翼而飛」，並指控他的前任財務顧問弗雷蒙德（Eric Freymond） 應該為此負責，但瑞士法院駁回了普埃許的指控，普埃許的股份去向撲朔迷離。

愛馬仕集團由愛馬仕家族成員所控制，隨著愛馬仕集團成為全球奢侈品巨頭，愛馬仕家族也成為了歐洲最富有的家族之一。根據彭博億萬富翁指數，愛馬仕家族共有100多名成員，總淨資產高達約1550億美元（約5.12兆元新台幣）。

請繼續往下閱讀...

現年81歲的普埃許，外傳持有愛馬仕集團5.7%股份，是最大單一股東。

瑞士媒體《日內瓦論壇報》在2023年12月報導稱，普埃許有意將一半的身家贈予給1名51歲的摩洛哥男子，這名摩洛哥男子曾在普埃許住家擔任園丁兼雜工，而普埃許考慮透過收養的方式，讓對方繼承遺產。

不過在7月結束的1宗案件中，普埃許表示，他已經不再擁有約600萬股、總值120億歐元的愛馬仕集團股份。普埃許聲稱，他不知道這些股票去哪了，並指控他的前任財務顧問弗雷蒙德應該為此負責。

《彭博》報導稱，對此，日內瓦的1個上訴法院駁回了普埃許的指控，稱普埃許與弗雷蒙德合作20多年，但沒有證據表明弗雷蒙德在這段期間欺騙了普埃許，也沒有證據顯示，弗雷蒙德對普埃許的財富管理不當。

《彭博》引述法庭文件，指出普埃許沒有意識到，從1998年起，他就開始向瑞士各銀行轉讓愛馬仕股份，最終數量達到600萬股。也是從那一年起，普埃許給了弗雷蒙德一系列簽名授權，讓弗雷蒙德管理他的帳戶。

而從2001年開始，這些股票透過其中一家銀行進行出售、購買和轉讓。報導稱，此事涉及到LVMH集團和愛馬仕當年的股權爭奪戰。

法庭文件顯示，在截至2010年10月的近2年時間中，普埃許名下帳戶有著5370萬歐元（約19.3億元新台幣）的股票出售收益紀錄。而在2010年10月，LVMH集團創始人阿爾諾（Bernard Arnault）向愛馬仕家族透露他已持有一些愛馬仕股份。

根據法庭文件中描述的證據，普埃許並不「反對」外部投資者獲得愛馬仕股份，甚至將阿爾諾視為「盟友」。然而，愛馬仕家族採取策略，最終成功阻止了阿爾諾的收購。

報導稱，在阿爾諾取得愛馬仕股份的過程中，普埃許涉嫌扮演關鍵角色，普埃許也因此被愛馬仕家族給排斥在外。另一方面，瑞士法院的判決雖然無法解答普埃許的股票去向，但至少可以了解普埃奇目前的情況。

在7月25日的愛馬仕電話財報會議上，有分析師詢問普埃許是否擁有愛馬仕股份，愛馬仕執行長杜馬斯（Axel Dumas）回應稱：「我們沒有辦法查看並掌控這些股份。」

普埃許的律師曼傑特（Gregoire Mangeat）拒絕對此發表評論。

弗雷蒙德的律師薩卡斯（Yannis Sakkas ）與格羅戴基 （​​Stephane Grodecki）稱，弗雷蒙德對於法院判決結果感到相當滿意。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法