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統一超商上半年每股賺6.06元 創歷史新高

2024/08/01 10:49

統一超商（2912）公布上半年合併營收為1,639.12億元，較去年同期成長7.09%，稅後淨利約63億元，較去年同期增加17.23%，每股盈餘為6.06元，創下歷史新高。（統一超商提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕統一超商（2912）公布上半年合併營收為1639.12億元，較去年同期成長7.09%，稅後淨利約63億元，較去年同期增加17.23%，每股盈餘為6.06元，創下歷史新高。

台灣7-ELEVEN上半年積極以「門店質量並進」展店，淨增加159家、累計全台店數已達7018家，單店營收穩健成長。

4月更首創7-ELEVEN Fresh提供全新現做餐飲型態複合超級市場業態，各地商圈持續區塊整合、店質提升，滿足在地生活消費體驗。

同時積極深耕國道服務區經營商場，新增服務商場已達58座，多元作法持續貼近民眾需求、創新生活體驗。

轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）、統一速達（黑貓宅急便）、悠旅生活（台灣星巴克）等均表現亮眼，有效挹注營收和獲利。

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